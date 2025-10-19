Более 12 тысяч проживающих за рубежом россиян подали заявки на возвращение

С начала 2025 года 12,5 тыс. граждан России, которые проживают за рубежом, подали заявления на возвращение в страну по государственной программе, сообщила миграционная служба МВД.

Представитель службы Анна Вишнякова озвучила цифру на выездной встрече в Псковской области. Темой обсуждения была возможная депортация россиян из стран Балтии.

В сообщении миграционной службы написано, что МВД и правительство Псковской области договорились совместно решать вопросы по поводу прибытия и размещения россиян, депортированных из Латвии.

10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что после ужесточения местных миграционных правил из страны может быть депортирован 841 гражданин России. Посольство РФ поясняло, что речь идет о россиянах, которые не имеют статуса жителя ЕС. Говорить о немедленной депортации преждевременно, добавляла дипмиссия.