Посольство РФ разъяснило условия депортации россиян из Латвии

Граждан России, которые проживают в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны через 30 дней после вручения соответствующего решения, предупредило посольство РФ. При этом там уточнили, что говорить о немедленной депортации россиян из Латвии преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости Фото: Стрингер / Sputnik / РИА Новости

«У подпадающих под рестрикции россиян остаются юридические инструменты для продления своего пребывания в Латвии»,— уточнили в дипмиссии «РИА Новости». Там пояснили, что речь идет об оформлении временного ВНЖ при наличии близких родственников в Латвии, досудебного и судебного оспаривание решения, разрешении на отсрочку выезда по уважительной причине, а также в связи с трудными жизненными обстоятельствами или решением неотложных бытовых вопросов.

Посольство России также сообщило, что с 2022 года из Латвии депортировали 10 граждан России.

10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что в стране проживает 841 россиянин, который подпадает под новые ограничения в миграционном законодательстве. Им направили уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.