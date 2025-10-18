США нанесли удар по подлодке с наркотиками

Американские военные нанесли удар по «очень большой» подводной лодке, которая перевозила наркотики, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, на борту находились «четыре известных наркотеррориста», двое из них погибли.

Как написал президент США в соцсети Truth Social, подлодка следовала в направлении Соединенных Штатов «по хорошо известному транзитному маршруту наркоторговли». Двое выживших возвращаются в Эквадор и Колумбию для содержания под стражей и привлечения к ответственности, добавил он.

По словам Дональда Трампа, если бы подлодка достигла берегов США, от наркотиков погибли бы как минимум 25 тыс. американцев. «Под моим руководством США не будут терпеть наркотеррористов, незаконно торгующих наркотиками»,— заключил господин Трамп.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. По информации The Wall Street Journal, Сенат потребовал от Пентагона обосновать удары. Решение Дональда Трампа о признании наркокартелей террористической организацией там сочли недостаточным.

