WSJ: сенат требует от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий США потребовали от Пентагона обоснования военных операций в Карибском бассейне, направленных на борьбу с наркоторговлей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Недовольство сенаторов последовало за закрытым брифингом, на котором юрисконсульт Пентагона сослался на решение президента США Дональда Трампа о признании латиноамериканских наркокартелей иностранными террористическими организациями. Сенаторы сочли это объяснение недостаточным.

Вскоре после брифинга Дональд Трамп уведомил Конгресс, что США находятся в состоянии «немеждународного военного конфликта» с картелями, приравняв их действия к «вооруженной атаке на Соединенные Штаты».