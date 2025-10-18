СКА на своей площадке проиграл «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА на своей площадке встречался с обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона — ярославским «Локомотивом». Игра, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Фото: ХК СКА

Заброшенными шайбами у победителей отметились Александр Радулов, Рушан Рафиков и Артур Каюмов. Гол престижа в составе красно-синих записал на свой счет Сергей Плотников, отличившийся в третьем периоде.

По итогам сыгранного матча в активе СКА по-прежнему 16 очков и лишь девятая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках «регулярки» КХЛ команда из Петербурга проведет 22 октября — также на домашнем льду против столичного ЦСКА.

Подробнее об игре петербургских армейцев и ситуации в турнирной таблице этого сезона — в материале «Ъ-СПб» «Китайское предупреждение для СКА».

Андрей Цедрик