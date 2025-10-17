Китайское предупреждение для СКА

Китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», представляющий в КХЛ Петербург, завершил серию домашних матчей чемпионата поражением от московского «Динамо» 2:3 в серии буллитов. Тем не менее команда держится в лидерах Западной конференции — занимает второе место, уступая очко ярославскому «Локомотиву». И в целом выглядит лучше СКА, который считается главным хоккейным клубом города на Неве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» Мск

Фото: Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» Хоккейный матч «Шанхай Дрэгонс» — «Динамо» Мск

Фото: Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс»

Стартовый ажиотаж, сопровождавший известие о том, что клуб из Китая будет выступать на «СКА Арене», в Петербурге схлынул. И теперь матчи «драконов» на самой большой хоккейной арене в Европе, вмещающей почти 24 тыс. зрителей, стали обыденностью. Хоккейный клуб СКА, старожил города на Неве, отказался от этого стадиона, где играл в прошлом сезоне, «из-за низкой транспортной доступности», как гласила официальная версия. Станция метро «Парк Победы», ближайшая к «СКА Арене», сейчас на реконструкции. Вторая версия — СКА не играет на проспекте Гагарина из-за долгов, накопленных перед ареной, и высокой арендной платы. Клуб «Шанхай Дрэгонс», в жизни которого принимает активное участие российский бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий правами на «СКА Арену», легко преодолел транспортную проблему. К месту проведения хоккейных матчей зрителей доставляют бесплатные шаттлы, ожидающие их у станции метро «Московская». Много людей в них не собирается, но, те, кто хочет посмотреть, как играет китайский клуб на стадионе под названием «СКА Арена», могут добраться до него без труда. Причем автобусы к услугам болельщиков и по окончании игр.

В среднем матчи «драконов» посещают на «СКА Арене» 5–7 тыс. зрителей. На игре с московским «Динамо», состоявшейся в четверг, был 5781 болельщик. Среди них можно увидеть китайцев. Но основную массу составляют те, кто просто любит хоккей и живет неподалеку от арены. Они необязательно болеют за «Шанхай». Могут поддерживать игроков другой команды. Например, по ходу матча «Шанхай» — «Динамо» часто звучало с трибун: «О, Гусь, Гусь на льду!» — болельщики следили за действиями форварда гостей Никиты Гусева, олимпийского чемпиона, когда-то выступавшего за СКА. Но в целом симпатии зрителей — на стороне «драконов». Все-таки команда представляет Петербург. Во всяком случае, в этом сезоне. В следующем «Шанхай» планирует переехать в одноименный китайский город и базироваться там. Так поддерживается статус КХЛ как международной лиги. В ней еще выступают минское «Динамо», казахстанский «Барыс».

Привилегия зарубежных клубов — в том, что они могут формировать составы хоккеистами из любых стран. Для российских команд есть ограничения: не более пяти иностранцев. Казалось бы, такая льгота дает возможность клубам из Беларуси и Казахстана быть на ведущих позициях в лиге. Однако не стоит забывать, что лучших игроков забирает, как всегда, НХЛ, расположенная за океаном. А сильные хоккеисты из Европы не едут в КХЛ по политическим причинам. Поэтому тон в КХЛ задают российские команды, они выигрывают Кубок Гагарина, ее главный трофей. Впрочем, тот же «Шанхай» сейчас выступает успешно. Идет на втором месте «Запада» после 15 дуэлей. В последних матчах, которые «драконы» провели на «СКА Арене», они обыграли дважды минское «Динамо» — 3:2, 2:1, один раз — московское «Динамо» 3:2, а следующий матч ему же проиграли в серии буллитов 2:3. Выступают за «Шанхай» игроки из Китая, США, Канады, Беларуси, Хорватии, россияне. Тренирует команду канадский тренер Жерар Галлан, успешно работавший в НХЛ, приводивший сборную Канады к победе на чемпионате мира.

На что способен китайский клуб с петербургской пропиской, станет ясно в конце сезона, когда начнется плей-офф. Если «Шанхай» сохранит набранный темп, то попадет в эту стадию соревнований. СКА, например, имеющий гораздо большую базу болельщиков в Петербурге, финансирование от «Газпрома», знаменитого Игоря Ларионова на посту главного тренера, легионеров из Канады и США в составе, пока играет ниже среднего и балансирует на грани зоны плей-офф, занимая восьмое место в Западной конференции. И первый матч чемпионата армейцы «Шанхаю» проиграли на «СКА Арене» со счетом 4:7. Второй раз команды встретятся в Ледовом дворце 6 ноября.

Кирилл Легков