CNN: Трамп заподозрил Украину в стремлении к эскалации и затягиванию конфликта

Президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине дальнобойные ракеты из-за разногласий с президентом Владимиром Зеленским, утверждает CNN. Решение было принято после их третьей встречи в Белом доме 17 октября.

«Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях относительно будущего войны на Украине», — говорится в публикации.

Источники телеканала подтвердили информацию других СМИ, согласно которой в ходе разговора господин Трамп ясно дал понять господину Зеленскому, что Киев пока не получит ракеты большой дальности. По словам собеседников CNN, у президента США сложилось впечатление, что Киев «стремится к эскалации и затягиванию конфликта», и он «обеспокоен возможными потерями во время предстоящей суровой зимы».

Axios со ссылкой на источники утверждал, что разговор в Белом доме был «непростым». Утверждается, что Владимир Зеленский якобы давил на Дональда Трампа, но тот «не проявил гибкости».