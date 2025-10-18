На ЛАЭС-2 началось сооружение наружной защитной оболочки реактора энергоблока № 3

На площадке сооружения энергоблока № 3 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 стартовало возведение наружной защитной оболочки здания реактора. Эта конструкция должна оградить реактор, парогенераторы и другое важное оборудование от внешних воздействий.

Фото: пресс-служба Росэнергоатома

Как сообщили в пресс-службе Росэнергоатома, строители последовательно возведут несколько ярусов армокаркаса и заполнят их специальным бетоном. В итоге будет создана мощная конструкция высотой более 70 м, диаметром почти 52 м и толщиной 800 мм, способную, как отмечают специалисты, выдерживать не только ураганы, ударные волны, землетрясения и внешние взрывы, но и падение авиационной техники.

Предполагается, что в начале следующего года диаметр оболочки реактора увеличится еще на четыре метра. Полностью наружная защита энергоблока № 3 будет готова в 2028 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на площадке ЛАЭС-2 начали строить самое высокое инженерное сооружение в Ленобласти.

Андрей Цедрик