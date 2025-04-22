На территории ЛАЭС начали строить самое высокое инженерное сооружение в Ленобласти

На стройплощадке Ленинградской АЭС-2 начались работы по армированию (способ увеличения несущей способности конструкции материалом, имеющим повышенные прочностные свойства относительно основного материала изделия — «Ъ-СПб») фундамента под градирню высотой 179 метров. Это инженерное сооружение станет самым высоким в Ленобласти, сообщили в Telegram-канале Росэнергоатома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Росэнергоатома Фото: Telegram-канал Росэнергоатома

В настоящий момент строители укладывают арматуру и готовят бетон. Заливать башню начнут в 2026 году. При этом заливка будет проходить одним потоком, чтобы конструкция сооружения была монолитной.

В Росэнергоатоме пояснили, что градирня необходима для того, чтобы охлаждать турбины нового энергоблока № 3. Она, в свою очередь, поможет сделать работу реактора ВВЭР-1200 стабильной и безопасной, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Ленинградской АЭС завершили строительство трансформаторной подстанции с напряжением 110/10 киловольт.

Андрей Цедрик