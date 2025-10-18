«Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» в Москве

Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Забитым мячом за ростовчан отличился Тимур Сулейманов на 54-й минуте. Футболисты «Спартака» смогли сравнять счет на 85-й минуте. При этом «Спартак» играл в меньшинстве с первой половины первого тайма – на 26-й минуте прямую «красную» карточку получил Джику.

В среду, 22 октября, «Ростов» сыграет с «Пари НН» в рамках заключительного матча группы Кубка России.

Константин Соловьев