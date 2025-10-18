Две несовершеннолетние самокатчицы попали под колеса машины на Авангардной улице

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Красносельском районе Петербурга, в котором пострадали две несовершеннолетние самокатчицы. Дорожный инцидент произошел утром 17 октября на Авангардной улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 62-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Opel Mokka допустила наезд на 13-летнюю девочку, управлявшую электросамокатом, и ее 17-летнюю пассажирку. Подруги пересекали проезжую часть, не спешившись, на одном самокате и двигались по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

В результате ДТП несовершеннолетних госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по данным Городского центра управления парковками, с начала сезона пользователи электросамокатов нарушили правила более 43 тыс. раз.

Андрей Цедрик