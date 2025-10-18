Во Дворце спорта города Шахты открыли бассейн после ремонта

В городе Шахты открыли плавательный бассейн во Дворце спорта спортшколы №5 после капительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Шахты Фото: пресс-служба администрации города Шахты

Ремонт спортивного объекта начался в конце июля прошлого года, и на него выделили 4,5 млн руб., включая инициативные платежи в 322 тыс. руб. Работы выполнила ростовская компания «Стройотряд». Уточняется, что подрядчик устранил течь, выполнил гидроизоляцию, отремонтировал систему отопления и уложил плитку.

Сейчас бассейн работает в штатном режиме.

Константин Соловьев