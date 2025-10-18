Суд изъял у Raven петербургское ООО «Первомайская заря» по иску Генпрокуратуры

Арбитражный суд города Москвы обратил в доход государства 100% долей петербургского ООО «Первомайская заря», владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в подмосковных Мытищах. Соответствующий иск Генпрокуратуры РФ был подан к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц данной девелоперской группы, сообщает РИА Новости.

По итогам рассмотрения дела суд признал незаконными несколько десятков сделок, заключенных в 2022-2024 годах, преимущественно по перечислению денежных средств российскими юрлицами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (бывшая Raven Russia Holdings Cyprus Limited). Истец требовал признать их недействительными и также взыскать с ответчиков в казну более 6 млрд рублей.

Изначально в иске, поданном в марте, Генпрокуратура РФ оспаривала сделки по перечислению иностранному иностранному юрлицу, которые она считает нарушающими антисанкционное регулирование, на сумму более 991 млн рублей. Позднее сумма исковых требований несколько раз уточнялась, в иск были включены и другие сделки.

В апреле суд принял обеспечительные меры, наложив арест на доли петербургского ООО «Первомайская заря», а также на имущество эмиратской компании Dorfin Holdings.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава совета директоров и совладелица АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Елена Васильева проиграла суд о возвращении переданных государству акций компании.

Андрей Цедрик