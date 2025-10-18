Свекру пострадавшей в Казани жене бизнесмена продлили задержание на 72 часа

Советский суд Казани на 72 часа продлил задержание свекра Ирины Шевыревой, Станислава Шевырева, по делу о покушении на ее жизнь. Ранее суд также не стал арестовывать мужа потерпевшей. Об этом передает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Подозреваемый Станислав Шевырев (справа) в зале Советского районного суда Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Станислава Шевырева подозревают в том, что он, вступив в преступный сговор, стал участником плана по убийству снохи. В суде представитель Следственного комитета просил заключить его под стражу, так как при иной мере пресечения он мог бы попытаться скрыться или повлиять на ход расследования уголовного дела. Прокуратура же поддержала запрос стороны защиты о продлении задержания.

В суде Станислав Шевырев заявил о своей невиновности, отметив, что сноха всегда была для его семьи как дочь. Он подчеркнул, что сотрудничал со следствием и не намерен скрываться. Подозреваемый попросил оставить его под подпиской о невыезде, ссылаясь на заботу о семье и здоровье.

По рассматриваемому делу к ответственности привлекаются пять человек. Среди них — Станислав Шевырев, его сын и по совместительству муж пострадавшей, руководитель службы безопасности казанской фирмы «Автодор» Андрей Черкасин, а также сам нападавший и его сообщник.

Нападение произошло 14 октября 2025 года на улице Восстания. Жена Шевырева была атакована неизвестным в шлеме, который нанес ей несколько ножевых ранений. Подробнее — в материале «На ножах».

Влас Северин