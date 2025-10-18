В Казани суд не стал арестовывать бизнесмена Ивана Шевырева, подозреваемого в причастности к организации покушения на убийство своей супруги. Суд продлил на 72 часа срок его задержания. Об этом передает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

В Казани бизнесмену продлили срок задержания по подозрению в заказе на убийство жены

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Следственный комитет настаивал на заключении Ивана Шевырева в СИЗО. Представитель ведомства на заседании отметил, что финансовое положение подозреваемого позволяет уехать за пределы России и он может скрыться от следствия. Представитель прокуратуры же попросила суд продлить задержание подозреваемого на трое суток, чтобы у силовиков было время собрать дополнительную доказательную базу.

Сам Иван Шевырев, выступая в суде, полностью отверг обвинения. Он заявил, что не имеет никакого отношения к инкриминируемому ему преступлению.

«Нет, не согласен. Я прошу, если есть возможность, отпустить, потому что это очень важные вещи, я очень нужен им. Я еще раз повторюсь, что я ничего не совершал, никогда, ни под каким давлением этого. Это дело чести. Я люблю свою жену больше всего. Даст Бог, она придет в себя и то же самое скажет, я уверен в ней на 150%, мы души не чаяли друг в друге», — заявил бизнесмен.

Всего к ответственности привлекают пятерых человек, включая Ивана Шевырева, его отца, руководителя службы безопасности казанской фирмы «Автодор» Андрея Черкасина, а также самого нападавшего и его сообщника.

Нападение произошло 14 октября 2025 года на улице Восстания. Жена Шевырева была атакована неизвестным в шлеме, который нанес ей несколько ножевых ранений. Сейчас она в коме. Подробнее — в материале «На ножах».

