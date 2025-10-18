El Pais: ЕС считает политическим кошмаром встречу президентов РФ и США в Венгрии

Предстоящие в Венгрии двусторонние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Евросоюзе (ЕС) называют «политическим кошмаром». Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время саммита на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам собеседников издания, решение провести саммит в Будапеште можно расценить как «оскорбление для Европы». Запланированная встреча ставит европейских лидеров и НАТО (членом которого является Венгрия) «в неловкое положение», потому что военный конфликт «будут обсуждать в стране ЕС, но без участия Союза», отмечает газета.

16 октября состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Он продлился около двух часов. Президенты обсуждали конфликт на Украине. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но согласовано место — Венгрия. Кремль сказал, что эту страну выбрали «по обоюдному решению».

