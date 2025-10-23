Европа под вопросом

Конъюнктура глобального газового рынка до 2030 года будет формироваться во многом в зависимости от объемов поставок на него российского газа и СПГ. По мнению экспертов, в случае отказа Европы от импорта из России цены, на которые давит увеличение мощностей по сжижению в мире, все же пойдут вверх. Это осложнит для ЕС подготовку к отопительному сезону, считают на рынке.

В ближайшие пять лет темпы увеличения мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) будут превышать динамику потребления, что может привести к охлаждению рынка и снижению цен. Как сообщил “Ъ” Айдар Сафин, директор по нефти и газу аналитического департамента ВТБ, через год в мире ожидается запуск новых СПГ-проектов производительностью около 40 млн т, что опережает исторический темп роста спроса на газ. «Это само по себе должно способствовать падению цен на газ. Мы закладываем падение на 11% к среднему значению за 2025 год. Однако если ЕС все же будет проводить политику по отказу от российского СПГ и трубного газа, то цены могут снова взлететь. Думаем, что участники рынка будут закладывать премию в свои прогнозы и усиленно пополнять запасы»,— отметил эксперт.

Фактор влияния

Средняя цена газа в Европе по итогам девяти месяцев выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив $440 за 1 тыс. кубометров (на 24% выше аналогичного периода прошлого года). В октябре котировки колебались в пределах $400 за 1 тыс. кубометров. Как отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, на стоимость газа в Европе сильное влияние оказывает спекулятивный фактор, а недозакачка в подземные хранилища лишь усиливает волатильность на рынке. На середину октября запасы газа в ПХГ были на уровне 83% против почти 95% годом ранее. При этом в октябре страны Евросоюза начали рекордными темпами отбирать сырье на фоне прохладной погоды, свидетельствовали данные Gas Infrastructure Europe.

Сейчас Евросоюз рассматривает поэтапное прекращение импорта российского газа. С января 2026 года могут остановиться закупки по новым контрактам, с июня 2026-го — по действующим краткосрочным контрактам, а с января 2028-го — по долгосрочным договорам. Полностью отказаться от СПГ из России Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций предлагает к январю 2027 года. Но уже сейчас отгрузки туда постепенно снижаются. Так, в январе—сентябре ЕС закупил на 7% меньше СПГ из России (около 15 млрд кубометров), следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. В то же время поставки СПГ из США и Тринидада и Тобаго подскочили на 57%, до 65,3 млрд кубометров. Как заявлял вице-премьер Александр Новак, на текущий момент у России около 19% газового рынка Евросоюза, в то время как до введения санкций ее доля в энергобалансе составляла 44%.

В долгосрочной перспективе СПГ, на который уже сегодня приходится 53% мировой торговли газом, будет занимать доминирующее положение в глобальном энергобалансе. Как указывает Айдар Сафин, за период с 2025 по 2030 год запуск новой волны проектов по сжижению увеличит мировое предложение СПГ на 44% к 2024 году, или на 195 млн т. С учетом таких масштабных вводов дополнительных мощностей к 2030 году будет сохраняться диспаритет спроса и предложения на мировом газовом рынке, даже несмотря на активный рост потребления в азиатских странах, прежде всего в Китае, указывают в ВТБ.

Аналогичных прогнозов придерживается Форум стран—экспортеров газа. Прирост в мире мощностей по производству сжиженного газа к 2030 году там оценивают в 200 млн т. «Прирост мощностей создаст давление на цены на газ и приведет к их снижению. Но в то же время доступный природный газ, вне всякого сомнения, приведет к росту спроса»,— заявлял в середине октября секретарь организации Мохаммед Хамель.

В ВТБ согласны, что на фоне падения цен из-за профицита газа на рынке страны, чувствительные к ценам на СПГ, включая Китай, скорее всего, увеличат объем закупок. До 2030 года эксперты ожидают роста спроса на СПГ в Азии на 45%, до 412 млн т. Но, учитывая ограниченный потенциал роста потребления в других регионах (ожидаемый прирост на Ближнем Востоке и в Америке оценивается всего в 16 млн т), на рынке останутся невостребованными более 60 млн т газа, которые будут вынуждены уйти в Европу, полагает Айдар Сафин.

Восточные перспективы

От динамики потребления на азиатском рынке будет зависеть реализация многих проектов по сжижению и транспортировке газа, прежде всего в России. В частности, речь идет о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» «Газпрома» мощностью 50 млрд кубометров в год и завода по сжижению «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа (19,8 млн т). Как заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер, строительство новой магистрали станет иллюстрацией того, что «новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель — Россия — и крупнейший потребитель — Китай». В сентябре стороны подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд кубометров газа в год.

Пока ключевым маршрутом поставок газа из России в Китай является запущенный в конце 2019 года газопровод «Сила Сибири», который спустя пять лет вышел на полную проектную мощность в 38 млрд кубометров. Это привело к рекордному росту трубопроводного импорта в Китай, который за первые семь месяцев 2025 года показал увеличение на 13% в годовом выражении, до 49 млрд кубометров, в то время как импорт СПГ в этом направлении, напротив, сократился на 21%.

Трубный газ исторически обходится Китаю дешевле, чем СПГ, что повышает шансы на запуск новых инфраструктурных проектов, среди которых, помимо «Силы Сибири-2», расширение действующего маршрута «Сила Сибири» до 44 млрд кубометров к 2029 году, ввод дальневосточного маршрута на 10–12 млрд кубометров в 2027–2030 годах, а также потенциальный ввод линии Центрально-Азиатского газопровода Line D (30 млрд кубометров) на горизонте 2030 года, поясняет Айдар Сафин. Но пока конкретные долгосрочные контракты по этим проектам не подписаны.

Для СПГ-проектов также сохраняется ряд ограничений. Так, ключевыми проблемами для «Арктик СПГ-2» являются нехватка танкеров ледового класса и санкции. При этом реализация трубопроводных проектов для экспорта газа из России после 2030 года может создать конкуренцию для российского же СПГ на китайском рынке, потенциально ухудшив условия для экспортеров СПГ к 2035 году. «Однако мы оптимистично смотрим на потребности Азиатского региона в газе и оцениваем российские проекты как высококонкурентные»,— подчеркивает Айдар Сафин.

Перспективы развития

В целом в ближайшие пять лет, по расчетам правительства, Россия должна производить 100 млн т СПГ в год. В начале октября эти планы подтвердил министр энергетики Сергей Цивилев: «Мы достигли уровня 34 млн тонн, это соответствует 8% мирового производства СПГ. От своих планов мы не отходим: к 2030 году мы должны производить 100 млн тонн соответственно с увеличением нашей доли на мировом рынке СПГ»,— заявил он.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, сегмент СПГ более гибкий с точки зрения работы в период санкций, но объемы производства будут ограничивать усложнение логистики и нехватка танкеров, часть из которых попала в черный список Запада. В итоге, полагает он, выпуск продукции на «Ямал СПГ», который сейчас работает с существенным превышением проектной мощности (около 21 млн т в 2024 году), может откатиться к изначально запланированным значениям (19,8 млн т). При этом санкции США, наложенные на все перспективные российские проекты по сжижению, будут ограничивать возможности поставок продукции восточными рынками, что снижает их конкурентоспособность.

С трубопроводными проектами господин Юшков ожидает более серьезных трудностей. Снижение поставок в Европу более чем на 140 млрд кубометров по сравнению с 2021 годом невозможно компенсировать увеличением отгрузок в направлении Китая, указывает он. Так что, по мнению эксперта, «Газпрому» придется снижать добычу, а бюджет недополучит средства от экспорта. В свою очередь, Европе после полного отказа от российского сырья будет сложнее и дороже готовиться к зимнему сезону, указывает эксперт. Он прогнозирует, что это будет поддерживать цены на газ в ближайшие несколько лет, так как ввод новых СПГ-проектов только частично сможет компенсировать выпавшие объемы.

Андрей Орехов