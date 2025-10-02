Москалькова встретила возвращенных из украинского плена жителей Курской области

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что среди 20 жителей Курской области, вернувшихся в Россию при обмене с Украиной, — 10 удерживались в спецучреждениях.

«Невозможно описать, с каким облегчением и слезами на глазах люди шли нам навстречу. Многие из них пережили угрозы, давление, изоляцию — но не сломались. Их стойкость, вера в справедливость и уверенность в том, что Россия не оставит своих, вдохновляют и напоминают, ради чего мы ежедневно работаем»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале.

2 октября Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «185 на 185». В Минобороны сообщали, что вместе с военнослужащими в Россию вернулись 20 «гражданских лиц». Идет ли речь о жителях Курской области — в военном ведомстве не уточняли.

Последний раз передача жителей Курской области с Украины в Россию производилась 25 августа. Тогда в Курск на самолете Ил-76 прибыли восемь жителей региона, находившихся в Сумах с февраля. В тот же день помощник президента Владимир Мединский сообщал, что на территории Украины остаются, «по разным данным», еще более 20 курян.

Летом госпожа Москалькова сообщала, что на территории Украины находятся 30 жителей региона, часть из которых содержатся в СИЗО в качестве военнопленных. Она поясняла, что речь идет о тех мирных жителях, которые оказывали сопротивление украинским военнослужащим при атаке на Курскую область в августе 2024 года.

Полина Мотызлевская