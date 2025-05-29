Пьяная мать оставила коляску с полугодовалым ребенком в парадной на улице Михайлова

В десятом часу вечера 25 мая в полицию обратились жители дома 8 по улице Михайлова, которые сообщили, что на лестничной клетке стоит коляска с младенцем, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские передали ребенка медикам.

Опросив жильцов парадной, правоохранители установили личность матери. Ей оказалась 33-летняя петербурженка, которую нашли пьяной на площади Ленина. Нарушительницу спокойствия доставили в отдел для разбирательства.

По словам матери, она оставила коляску с полугодовалой девочкой неподалеку от квартиры отца. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школьница с хроническим заболеванием из Ивангорода захлебнулась в ванной. Тело направили в морг, назначены соответствующие экспертизы.

Андрей Маркелов