В Таганрогском заливе пограничники спасли из воды 60-летнего рыбака

В Таганрогском заливе спасли выпавшего за борт 60-летнего рыбака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Терпящего бедствие мужчину на резиновой лодке обнаружили в 1,5 км от берега сотрудники пограничного управления. Плавательное средство перевернулось, и рыбак оказался в воде. Мужчину подняли на борт сторожевого катера и доставили на берег, где его уже ожидали медики.

Константин Соловьев