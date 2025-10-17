Житель Калининского района стал жертвой квартирного пожара на улице Руставели

Квартирный пожар со смертельным исходом произошел днем 17 октября в Калининском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица Руставели, д. 10, поступил на пульт дежурного в 13:32, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные установили, что в двухкомнатной квартире площадью 40 кв. метров происходило горение обстановки на площади 25 кв. м. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 17 спасателей и четырех единиц техники.

В результате пожара погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик