Студент РГПУ им. Герцена не смог оспорить 13-летний срок за госизмену и оправдание терроризма

Апелляционный военный суд во Власихе оставил в силе приговор в отношении студента РГПУ им. Герцена Даниила Галицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденного на 13 лет лишения свободы за государственную измену путем финансирования ВСУ (ст. 275 УК) и оправдание терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом сообщает ТАСС. https://tass.ru/proisshestviya/25291891

В мае 2025 года студенту кафедры политологии РГПУ им. Герцена вынес приговор Первый Западный окружной военный суд. Процесс в первой инстанции проходил в закрытом режиме, поэтому подробности дела в апелляционном суде не уточнили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу обвиняемого в госизмене 25-летнего петербуржца.

Артемий Чулков