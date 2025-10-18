В Госдуме рассказали о мошеннической схеме под видом стажировки

Мошенники стали предлагать россиянам работу или стажировку. Под предлогом оформления договора они просят прислать копии паспорта, ИНН, СНИЛС и номера банковских карт, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Как пояснил депутат, соискатели доверяют полученным по электронной почте письмам, объявлениям в соцсетях и специализированных платформах, не проверяя их подлинность. Наиболее распространенные схемы включают предложения «предоплаты» за обучение, оформление документов или участие в стажировке.

«Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой "обязательных сборов". Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании»,— сказал «РИА Новости» господин Немкин.

По его словам, надо проявлять осторожность, сталкиваясь с предложениями работы, которые обещают высокую зарплату без опыта. Он посоветовал проверять наличие официального сайта и юридического адреса работодателя, а также читать отзывы.

Власти и правоохранительные органы регулярно сообщают о новых схемах мошенничества. По данным МВД, мошенники рассылают россиянам письма о «новом налоге». В Госдуме предупреждали о схеме мошенничества с ключами от домофонов.