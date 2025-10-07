В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества с ключами от домофонов

Мошенники в России стали представляться сотрудниками «компании-оператора домофона». Они предлагают «зарезервировать» новые ключи, назвав смс-код, который является кодом подтверждения входа на портал «Госуслуги». О новой схеме рассказал «РИА Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Депутат рассказал, что мошенники по телефону врут жертве о плановой замене ключей, чаще всего в период с 10 до 12. Для убедительности звонящий может назвать фамилию жильца, номер квартиры или сослаться на «договор с управляющей компанией». Но на втором этапе схемы человеку предлагают забронировать нужное количество ключей и утверждают, что «по смс придет номер талона», который нужно продиктовать. На самом деле это одноразовый код подтверждения входа на «Госуслуги».

Как уточнил господин Гаврилов, такие случаи уже фиксировали МВД и Роскомнадзор. Он напомнил, что ни управляющая компания, ни подрядчик по домофону не станут запрашивать коды из смс или «раздавать ключи на улице».

Правоохранительные органы и Центробанк (ЦБ) регулярно сообщают о новых схемах мошенничества. По данным ЦБ, злоумышленники могут маскироваться под курьеров маркетплейсов и говорить о доставке якобы оплаченного товара. Также мошенники рассылают россиянам письма о «новом налоге».