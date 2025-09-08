Аккаунты мошенников в Max блокируются пожизненно

Аккаунты, с которых предпринимались попытки противоправных действий, блокируются центром безопасности мессенджера Max пожизненно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

Всего за август в Max было заблокировано около 67 тыс. подозрительных аккаунтов. Служба безопасности мессенджера удалила более 13 тыс. вредоносных файлов. Самой частой причиной блокировки в сервисе назвали рассылку спама.

26 августа Минцифры опубликовало новый пакет антифрод-мер, разработанный правительством, который включил в себя около 20 инициатив. В том числе ограничения на количество банковских карт на человека и уголовную ответственность за DDos-атаки.

Подробнее — в материале «Власти наносят пакетный удар».