Выборы губернатора Свердловской области обошлись кандидатам в 93,6 млн рублей

Пять зарегистрированных кандидатов на должность главы Свердловской области и два претендента, которых не включили в текст бюллетеня, потратили на избирательную кампанию 93,6 млн руб., следует из итоговых финансовых отчетов политиков на сайте регионального избиркома. Согласно документу, наибольший объем средств потратил избранный губернатор Денис Паслер (выдвинут от «Единой России»; ЕР) — 49 млн руб.

Представители оппозиции вложили в подготовку к выборам 44,6 млн руб.: депутат регионального заксобрания Рант Краев («Новые люди»; НЛ) направил 28,8 млн руб., депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; СРЗП) — 6,1 млн руб., вице-спикер свердловского парламента Александр Ивачев (КПРФ) — 4,9 млн руб., депутат заксобрания региона Александр Каптюг (ЛДПР) — 4,6 млн руб. Незарегистрированные депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР) и главный редактор информагентства «Контроль» Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») потратили 0 и 11,2 тыс. руб. соответственно.

Большую часть средств кандидаты израсходовали на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов — 51,7 млн руб. В частности, Денис Паслер выделил на них 33,8 млн руб., Рант Краев — 5,4 млн руб., Александр Ивачев — 4,6 млн руб., Александр Каптюг — 4,4 млн руб., Андрей Кузнецов — 3,3 млн руб. Агитационные публичные мероприятия обошлись претендентам в 14,2 млн руб.: представитель от НЛ заплатил 13,9 млн руб., от ЕР — 250,6 тыс. руб.

К услугам консультационного характера за 13,4 млн руб. прибегли Рант Краев (8,6 млн руб.), Денис Паслер (3,5 млн руб.) и Андрей Кузнецов (1,3 млн руб.). На агитацию через телевидение и радио кандидаты потратили 12,2 млн руб.: претендент от ЕР направил 11,1 млн руб., от СРЗП — 1 млн руб.

Всего в фонды кандидатов поступило 103,8 млн руб. Наибольший объем средств получил Денис Паслер — 59 млн руб., представители оппозиции собрали всего 44,8 млн руб. В частности, Рант Краев отчитался о поступлении 28,8 млн руб., Андрей Кузнецов — 6,1 млн руб., Александр Ивачев — 4,9 млн руб., Александр Каптюг — 4,6 млн руб.

Основными источниками пополнения фондов кандидатов стали политические партии (выделили 40,8 млн руб.) и пожертвования юридических лиц (49,6 млн руб.). Денис Паслер получил 25 млн руб. от ЕР и 24 млн руб. от организаций, Рант Краев — 2,8 млн руб. от НЛ и 25,6 млн руб. от юрлиц, Александр Ивачев — 4,9 млн руб. от КПРФ, Александр Каптюг — 4,6 млн руб. от ЛДПР, Андрей Кузнецов — 3,3 млн руб. от СРЗП. Единственный о добровольных пожертвования граждан отчитался справоросс — они составили 2,8 млн руб.

Голосование на досрочных выборах губернатора проходило 12-14 сентября. Из 3 317 153 избирателей в Свердловской области кандидатов поддержали 1 315 164 уральцев (явка составила 39,9%). Победу на выборах одержал Денис Паслер с результатом в 805 868 голосов (61,3% от общего числа). Второе место занял Александр Ивачев (200 410 голосов, 15,32%), третье — Андрей Кузнецов (166 399 голосов, 12,66%), четвертое — Александр Каптюг (80 084 голоса, 6,09%), пятое — Ранта Краева (35 811 голосов, 2,72%). Всего на проведение выборов региональный избирком потратил около 600 млн руб. из бюджета Свердловской области.

Василий Алексеев