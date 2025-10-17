В приграничных районах РФ запустят систему гражданской ПВО

В приграничных районах внедряют новый формат противодействия беспилотным летательным аппаратам — гражданскую систему противовоздушной обороны. Первым регионом, где система начнет работу в пилотном режиме, станет Курская область.

Курская область была выбрана в качестве пилотного региона из-за высокой интенсивности атак со стороны вооруженных сил Украины. Система создается для устранения пробелов в прикрытии территорий, где отсутствуют средства обнаружения, и предотвращения проникновения дронов к объектам критической инфраструктуры.

Предполагается, что единый центр управления будет получать данные не только от Министерства обороны, но и сведения о пролете БПЛА из различных источников, включая мобильные приложения и уличные камеры. Анализ этих данных будет осуществляться с использованием искусственного интеллекта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приграничье укрепят цифровой обороной».