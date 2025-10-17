Глава СКР потребовал разобраться с ненадлежащим медобеспечением инвалида на Дону

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации с ненадлежащим медицинским обеспечением 16-летнего инвалида в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В СКР обратилась жительница региона. Она рассказала, что ее сын страдает редким генетическим заболеванием и нуждается в постоянной терапии с использованием специального аппарата. Однако в предоставлении льготных расходников семье отказали, предложив несоответствующие показаниям аналоги. Таким образом, подросток не может получать жизненно важную паллиативную помощь в полном объеме, что грозит ухудшением его состояния. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не дали.

Следователи уже проводят проверку всех обстоятельств. Ход проверки и исполнение поручения находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Мария Хоперская