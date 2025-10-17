АО «Олкон» вложит 1,8 млрд рублей в проект освоения Печегубского месторождения

Компания АО «Олкон» (Оленегорский ГОК, является структурой в ПАО «Северсталь») завершила работы по строительству корпуса техоблуживания и текущего ремонта, а также здания административно-бытового корпуса в рамках инвестпроекта по освоению Печегубского месторождения в Мурманской области. Инвестиции составили 1,8 млрд рублей, пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на компанию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, общая площадь корпусов ТО и ТР составляет 4 тыс. кв. м. Зоны ремонтов рассчитаны на шесть постов для большегрузных автосамосвалов, ремонтная зона для деталей и запасных частей горного оборудования, помещения маслохранилища и моечное отделение. Объект оснащен кран-балками грузоподъемностью от 2 до 50 т. В здании АБК площадью 1,5 тыс. кв. м располагаются рабочие кабинеты, моечное отделение с саунами и помещение для переодевания, рассчитанное на 370 человек.

По данным компании, запасы Печегубского месторождения насчитывают 66,5, млн тонн железной руды. Выход на проектную мощность запланирован на 2028 год.

Андрей Цедрик