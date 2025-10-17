В Ростове-на-Дону снова объявили конкурс на строительство модуля для БСМП

В Ростове-на-Дону городская больница скорой медицинской помощи повторно объявила конкурс на строительство модульного здания для экстренной медицинской помощи. Стоимость контракта — 524,7 млн руб., следует из данных сайта госзакупок.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Первый конкурс стоимостью 527,3 млн руб. не состоялся. Комиссия отклонила обе поступившие заявки из-за несоответствия характеристик предложенного медоборудования и проблемы с регистрационными удостоверениями на медицинские изделия.

Новый конкурс включает в себя поставку, сборку и установку модульного здания площадью около 1,5 тыс. кв. м. Внутри будут располагаться палаты интенсивной терапии, краткосрочного наблюдения и противошоковая, операционная с предоперационной и наркозной, а также два изоляционно-диагностических бокса. Также предусмотрена установка современных инженерных систем: автономное электроснабжение, дизель-генератор и вентиляция с центральным кондиционированием.

Сдать объект в эксплуатацию нужно не позднее 20 ноября 2025 года.

Мария Хоперская