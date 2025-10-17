Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в убийстве участника СВО из ревности

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Богдана Максютова, обвиняемого в убийстве вернувшегося с СВО бывшего мужа своей сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили 17 октября в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что 6 октября неподалеку от поселка Понтонный Богдан Максютов встретился с бывшим мужем своей возлюбленной и 14:30 по 15:40 в ходе конфликта с целью убить избил его руками, ногами и деревянной палкой, а после погрузил в багажник автомобиля, где потерпевший скончался от полученных травм. Чтобы скрыть преступление обвиняемый утопил убитого в озере Хаболово.

По словам возлюбленной обвиняемого, из-за бывшего мужа у нее случилась паническая атака, экс-супруг не хотел переставать с ней контактировать и угрожал. Богдан Максютов же просто пытался ее защитить, уверяет свидетельница.

Артемий Чулков