Суд в Петербурге арестовал 19-летнего юношу по обвинению в убийстве знакомого
Московский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу 19-летнего Владимира Лукошникова, которого обвиняют в жестоком убийстве своего ровесника с помощью молотка и ножа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Тело убитого Андрея Волкова обнаружил наряд патрульно-постовой службы полиции вечером, 13 октября, в квартире на Среднерогатской улице Московского района Петербурга. О случившемся правоохранителям сообщил сам Владимир Лукошников, которого задержали на следующий день в больнице, где он оказался после попытки самоубийства.
