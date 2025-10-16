Суд в Петербурге арестовал 19-летнего юношу по обвинению в убийстве знакомого

Московский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу 19-летнего Владимира Лукошникова, которого обвиняют в жестоком убийстве своего ровесника с помощью молотка и ножа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Тело убитого Андрея Волкова обнаружил наряд патрульно-постовой службы полиции вечером, 13 октября, в квартире на Среднерогатской улице Московского района Петербурга. О случившемся правоохранителям сообщил сам Владимир Лукошников, которого задержали на следующий день в больнице, где он оказался после попытки самоубийства.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-СПб» «Одноклассник "с плохими намерениями"».

Артемий Чулков