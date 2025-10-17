Аэропорт Ижевска возобновил работу после ограничений из-за тумана

Аэропорт Ижевска продолжил принимать и отправлять рейсы после ограничений в условиях сильного тумана, сообщил в Telegram генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Погода резко улучшилась. Запускаемся»,— написал господин Синельников в 18:30.

Напомним, около 15:00 в столицу Удмуртии вернулся самолет направление Москва—Ижевск, который вечером 16 октября ушел на запасной аэродром в Пермь из-за тумана. Погодные условие привели к задержкам рейсов. Сегодня утром удмуртский Гидрометцентр зафиксировал минимальную видимость в Ижевске до 50 м.

Около 18:00 господин Синельников сообщал, что туман по-прежнему сильный, к тому времени был принят только один рейс. По данным онлайн-табло местного авиаперевозчика, на 18:20 всего на прибытие были задержаны 13 рейсов.