Ушедший в Пермь из-за тумана самолет Москва—Ижевск вернулся в Удмуртию

Самолет направлением Москва—Ижевск (рейс №306 авиакомпании «Ижавиа»), вчера вечером ушедший на запасной аэродром в Пермь из-за тумана, совершил посадку в аэрогавани столицы Удмуртии. Об этом в Telegram сообщил глава местного авиаперевозчика Александр Синельников. Время прибытия, по сайту «Ижавиа»,— 15:04 местного времени.

онлайн-табло на 15:30, прибытие Фото: пресс-служба авиакомпании «Ижавиа» онлайн-табло на 15:30, отправление Фото: пресс-служба авиакомпании «Ижавиа»

«Аэропорт работает по фактической погоде, которая хоть и нестабильно, но улучшается»,— объяснил господин Синельников. Напомним, погодные условия в аэропорту Ижевска привели к задержкам рейсов. Сегодня утром региональный Гидрометцентр зафиксировал минимальную видимость в столице Удмуртии при тумане до 50 м.