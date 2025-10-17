В аэропорту Ижевска сохраняется сильный туман, 13 рейсов на прибытие задержаны

Погодные условия продолжают оказывать влияние на работу аэропорта столицы Удмуртии: в аэрогавани сохраняется сильный туман. Об этом сообщил в Telegram генеральный директор АО «Ижавиа» Александр Синельников. По данным онлайн-табло местного авиаперевозчика на 18:20, на прибытие задержаны 13 рейсов.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В аэропорту Ижевска все еще сильный туман. Принят и выпущен лишь один рейс. Мы следим за погодой и сообщим об изменениях»,— написал господин Синельников в 18:00.

Напомним, около 15:00 в столицу Удмуртии вернулся самолет направление Москва—Ижевск, который вечером 16 октября ушел на запасной аэродром в Пермь из-за тумана. Погодные условие привели к задержкам рейсов. Сегодня утром удмуртский Гидрометцентр зафиксировал минимальную видимость в Ижевске до 50 м.