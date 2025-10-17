Управление ООН по правам человека прокомментировало гибель военкора Ивана Зуева

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило информацию о гибели военкора «РИА Новости» Ивана Зуева и ранениях военкора агентства Юрия Войткевича из-за удара украинского БПЛА. Официальный представитель организации Элизабет Троссел заявила «РИА Новости», что военные не должны атаковать журналистов и мирных жителей.

«Журналисты пользуются защитой как гражданские лица в соответствии с международным гуманитарным правом и поэтому ни при каких обстоятельствах не должны подвергаться нападениям»,— сообщил госпожа Троссел.

Иван Зуев погиб 16 октября при выполнении редакционного задания в зоне СВО на территории Запорожской области. Журналист с 2014 года неоднократно ездил на Донбасс с командировками, а в 2023 году стал военкором «РИА Новости». Ему присуждали ведомственные и государственные награды. В марте президент России Владимир Путин объявил журналисту благодарность.

Об Иване Зуеве — в материале «Ъ» «Остался на войне человеком».