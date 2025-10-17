«Азимут» запросил допуски к рейсам из закрытого аэропорта Ростова

Авиакомпания «Азимут» запросила у Росавиации допуски к рейсам из ростовского аэропорта «Платов». Воздушная гавань из соображений безопасности закрыли в начале 2022 года. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Допуски запросили к регулярным рейсам в Актобе и Атырау (Казахстан), Джидду и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Андижан (Узбекистан). Кроме того, документы авиакомпания планирует получить по маршрутам Сочи - Дубай - Ростов-на-Дону и Сочи - Самарканд - Ростов-на-Дону.

«Азимут» претендует на допуски к чартерным рейсам Минводы - Дубай - Ростов-на-Дону, Минводы - Самарканд - Ростов-на-Дону и другие.

Мария Хоперская