Массовая драка мигрантов на Заневском проспекте обернулась уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) после массовой драки мигрантов у дома 13 по Заневскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, в потасовке участвовали шесть иностранцев. Один из рабочих получил удар ножом в грудь и был госпитализирован. Пятерых подозреваемых в причастности к преступлению задержали.

Вскоре выяснилось, что 34-летнего выходца из Средней Азии ударил 24-летний молодой человек. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что приезжие с Кавказа устроили пьяную драку с ножами в Славянке. На трех участников конфликта составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Андрей Маркелов