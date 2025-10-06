Приезжие с Кавказа устроили пьяную драку с ножами в Шушарах

Около половины второго ночи 5 октября жители дома 4-1 по Ростовской улице в Шушарах пожаловались полицейским на драку с ножами во дворе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители задержали четверых участников конфликта, двое оказались жителями Северо-Кавказского региона в возрасте от 24 до 39 лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

С места происшествия изъяли нож. На трех участников конфликта составили административные протоколы за мелкое хулиганство, еще одного участника конфликта оштрафовали за потребление наркотических средств без назначения врача. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Дегтярной улице за аналогичные деяния задержали четверых мигрантов из Средней Азии. Среди них были две женщины в возрасте от 38 до 40 лет.

Андрей Маркелов