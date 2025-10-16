Один человек пострадал и шестеро эвакуированы в результате пожара в Рыбацком

Пожар с пострадавшей и эвакуированными в жилом доме произошел вечером 16 октября в Невском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Рыбацкий проспект, дом 31, корп. 2, поступил на пульт дежурного в 17:33, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место пожарные выяснили, что на восьмом этаже 12-этажного жилого здания в общем коридоре происходило горение электрощита и обстановки на площади 6 кв. метров.

С огнем удалось справиться спустя около получаса силами 15 спасателей и трех единиц техники. По уточненной информации, из опасной зоны пришлось эвакуировать шесть человек.

В результате пожара пострадала женщина, которую направили в медицинское учреждении. О ее состоянии не сообщается.

Прежде «Ъ-СПб» писал о госпитализации жителя Петербурга в результате пожара в автосалоне на Придорожной аллее в Выборгском районе города.

Андрей Цедрик