На Кубани сотрудницы ЗАГСа выдавали фальшивые свидетельства о предках-итальянцах

В Краснодарском крае расследуется уголовное дело в отношении заведующей отделом ЗАГС по Славянскому району Татьяны Печеной и сотрудницы учреждения Светланы Мальгиной, обвиняемых во внесении в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. По данным следствия, злоумышленницы по просьбе граждан вносили в базу фальшивые данные о наличии у тех предков итальянского происхождения.

Татьяна Печеная и Светлана Мальгина находятся под стражей, меру пресечения обеим недавно продлил суд. Как следует из опубликованных судебных решений, в книги актов гражданского состояния, датированных с 1929 по 1958 год, были от руки вписаны недостоверные сведения об отцах российских граждан, которые якобы были итальянцами по национальности. Затем сфальсифицированные данные были перенесены в государственный реестр ФГИС ЕГР ЗАГС, на основании чего граждане получали дубликаты свидетельств о рождении. Эти документы давали право приобретения гражданства Республики Италия.

Как сообщил «Ъ-Кубань», в Крымском районе Краснодарского края также выявлены недостоверные сведения в архивах ЗАГСа, касающиеся якобы итальянских предков российских граждан. По материалам прокурорской проверки аннулирована запись об отце-итальянце жителя Кубани Бориса Подгорного, 1937 года рождения. Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Анна Перова, Краснодар