Волгодонск взял в кредит 160 млн рублей на покрытие долгов

Аукцион на право предоставления возобновляемой кредитной линии с лимитом 160 млн руб. Волгодонску выиграл Сбербанк. Контракт с победителем заключен по цене 47,3 млн руб. Соответствующая информация размещенной в системе анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Кредит по ставке не выше 20% годовых сроком до 16 апреля 2027 года потребовался муниципалитету для погашения долговых обязательств.

В документации не указаны подробности о структуре цены, которая обычно включает процентные и непроцентные платежи, причитающиеся банку. Кроме того, в аукционе участвовала еще одна финансовая организация, но ее название и цена предложения не разглашаются.

Администрация Волгодонска не в первый раз берет кредиты в Сбербанке по результатам аукционов. В декабре 2024 года муниципалитет привлек две кредитные линии с общим лимитом 250 млн руб., в январе — кредитную линию на 230 млн руб. для финансирования дефицита городского бюджета и погашения долговых обязательств, в августе — 114 млн руб. сроком на два года для погашения долговых обязательств.

Наталья Белоштейн