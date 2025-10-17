В Таганроге на капитальный ремонт тепловых объектов направлено 200 млн рублей

На капитальный ремонт двух котлов в двух котельных и 11 участков тепловых сетей в Таганроге направлено почти в 200 млн руб., большая часть которых выделена из регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Подрядчики уже приступили к работам.

В правительстве отметили, что параллельно для обеспечения теплоснабжения 359 многоквартирных домов и 62 социальных объектов проводится закупка материалов для аварийно-восстановительных работ в котельной по ул. Ленина, 220, где введен режим повышенной готовности.

Наталья Белоштейн