Трамп подтвердил встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет в Южной Корее отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент добавил, что хорошо с ним ладит.

«Он (Си Цзиньпин.— “Ъ”) очень сильный лидер, потрясающий человек»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News (видео опубликовано в соцсети Х).— Посмотрите на то, что он сделал, его жизнь — удивительная история».

10 октября Дональд Трамп заявил, что США с 1 ноября повысят на 100% тарифы на китайские товары и введут меры экспортного контроля на программное обеспечение. В результате размер тарифов на товары из КНР может достигнуть 130%.

После этого президент США усомнился в том, что его встреча с Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее состоится. Мероприятие будет проходить с 31 октября по 1 ноября.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Сначала намечался саммит, потом эскалация, потом решили совместить».