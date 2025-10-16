Сначала намечался саммит, потом эскалация, потом решили совместить

Торговые отношения между США и Китаем вошли в фазу стремительной эскалации. Нынешний виток напряженности — это не просто спор о пошлинах, а стратегическая борьба за глобальное технологическое господство. Администрация Дональда Трампа использует весь арсенал экономического давления, включая угрозы тарифов в 100% и выше, а также шантаж в отношении союзников по БРИКС. Пекин ответил ограничением экспорта минералов, жизненно важных для мировой промышленности. Стороны намеренно идут на повышение ставок перед возможной встречей Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (ноябрь 2017 года)

Фото: Damir Sagolj / Reuters Президент США Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (ноябрь 2017 года)

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Напряженность между Вашингтоном и Пекином вышла на новый уровень в среду, 15 октября, всего за две недели до предполагаемой встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС (он пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31октября по 1 ноября). В ответ на прямой вопрос журналиста о перспективах затяжной торговой войны с КНР президент Трамп заявил: «Мы находимся в ней сейчас». Глава Белого дома выразил решимость использовать крайние меры, отметив: «У нас есть пошлины в 100%. Если бы у нас не было пошлин, нас бы ни во что не ставили».

Как сообщила 16 октября газета The Telegraph, президент Трамп рассматривает возможность ведения пошлин в размере 500% в отношении китайских товаров, а также создания фонда для поддержки Украины, который будет финансироваться за счет этих дополнительных доходов.

За последние дни Дональд Трамп не раз комментировал отношения с Китаем. Так, он обвинил Пекин в экономическом саботаже. В сообщении, опубликованном во вторник в соцсети Truth Social, Трамп заявил: Китай совершил«экономически враждебный акт», намеренно «отказываясь от закупок сои»> из США. В качестве возмездия за удар по американским фермерам глава Белого дома пригрозил прекратить торговлю с Китаем, связанную с «пищевым маслом и другими товарами».

Помимо прямых угроз в адрес Китая, от американского лидера досталось и всему блоку БРИКС, который он обвинил в «атаке на доллар».

В среду Трамп пригрозил, что любая страна, желающая оставаться в этом союзе, столкнется с американскими тарифами. Во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем Трамп заявил, что звучащие из Вашингтона угрозы уже якобы заставили членов блока «отказаться» от участия в нем: «Они все выходят из БРИКС».

Под давлением оказалась и Россия, точнее, ее энергоресурсы. Американский лидер в Овальном кабинете в среду утверждал, что добился «крупной победы»: премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его, что Дели «не будет покупать нефть у России». Трамп, правда, тут же уточнил: «Он (Моди.— “Ъ”) не может сделать это немедленно... но процесс скоро закончится».

Индия как минимум не подтвердила сообщение Трампа о «крупной победе». 16 октября представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал заявил, что его страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется на защиту интересов собственных потребителей.

Высказывания Трампа в тот же день прокомментировал представитель МИД КНР Линь Цзянь, назвавший подход Соединенных Штатов «типичной односторонней гегемонией и экономическим принуждением, которые серьезно нарушают международные торгово-экономические правила, угрожают безопасности и стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек».

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в «подпитке российской военной машины». Он предупредил, что США вскоре опубликуют фотографии, предоставленные украинским правительством, которые показывают, что китайская продукция составляет «значительную часть» деталей беспилотников, используемых Россией.

Но больше времени министр все же уделил шагам самой КНР по грядущему ограничению экспорта редкоземельных материалов. Китай — ключевой игрок на рынке этих элементов, без которых невозможно производство технологических продуктов (он контролирует около 85% переработки и около 70% добычи в мире). Господин Бессент подчеркнул, что США и их союзники «не будут ни подчиняться Пекину, ни контролироваться им». В то же время он оставил дверь для деэскалации открытой, предложив продлить «тарифное перемирие» (его срок истекает в ноябре), если Пекин отложит свои планы по ужесточению контроля над критически важными редкоземельными элементами.

Нынешний виток напряженности — часть долгой и сложной истории торгового конфликта двух сверхдержав.

На старте своей предвыборной кампании Трамп регулярно угрожал ввести тарифы до 145% на все китайские товары. Одной из ключевых претензий тогда было бездействие Китая в отношении пресечения поставок в США фентанила — смертельно опасного опиоида.

Помимо этого, США в 2025 году использовали мощный инструмент экспортного контроля, применяя так называемое правило прямого зарубежного продукта (FDPR), чтобы ограничить доступ Китая к передовым чипам, необходимым для суперкомпьютеров и развития технологий ИИ. Эта угроза была нацелена на подрыв стратегических целей Пекина в области передовых технологий и стала ключевым рычагом давления, который в итоге привел к «тарифному перемирию», согласованному в мае и продленному в августе. В обмен на приостановку введения драконовских тарифов и немедленных ограничений на высокие технологии Китай, в частности, согласился на продажу американскому бизнесу платформы TikTok. Однако это перемирие оказалось недолгим.

Министерство торговли США 29 сентября расширило черный список компаний КНР. Но речь шла не только о добавлении компаний, но и о введении «правила 50%» (Affiliates Rule): оно распространило строгие экспортные ограничения на десятки высокотехнологических компаний Китая, которые ранее использовали лазейки, чтобы обойти ограничения США. Пекин воспринял это как оскорбление, особенно в свете того, что новые правила вступили в силу после телефонного разговора между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом 19 сентября.

Иллюзия перемирия окончательно рухнула после того, как Китай нанес ответный удар своим «козырным тузом»: ввел новые ограничения на экспорт редкоземельных металлов и сопутствующих технологий.

Об этом шаге было объявлено в прошлый четверг, 9 октября, то есть за несколько дней до заявлений Трампа и Бессента. В Вашингтоне, по словам торгового представителя США Джеймисона Грира, это было расценено как «глобальный захват власти над цепочкой поставок». Обострение напряженности потрясло мировые фондовые рынки, спровоцировав резкое падение индексов.

В то время как стороны продолжают обмениваться ударами, эксперты задаются вопросом, кто более уязвим в этой торговой войне. Скотт Бессент утверждает: США «могут деэскалировать ситуацию», но не боятся отстаивать свою позицию. «У нас есть вещи, которые более мощны, чем контроль за экспортом редкоземельных элементов, который Китай хочет ввести»,— отмечал он.

Директор китайской программы в Центре Стимсона в Вашингтоне (Stimson Center) Юн Сунь в комментарии газете The New York Times согласилась: «Китайцы просчитались». По ее мнению, реакция Пекина на действия Министерства торговли США была «чрезмерной», «потрясла» мировое сообщество и спровоцировала широкий международный протест.

Между тем декан Института международных исследований Фуданьского университета в Шанхае У Синьбо отметил: действия Китая были направлены на то, чтобы «напомнить Дональду Трампу, что он должен взять под личный контроль отношения с Китаем» и не позволять «ястребам» их подорвать.

Несмотря на растущее напряжение, официальные лица, включая Бессента, подтверждают, что встреча двух лидеров на саммите АТЭС «все еще планируется». Вопрос лишь в том, кто из руководителей двух сверхдержав «моргнет первым» и ждет ли мир затяжное торговое противостояние.

Екатерина Мур