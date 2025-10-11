Трамп опроверг свои слова об отмене встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп накануне заявил об отмене встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее. Теперь он поменял свою позицию. Господин Трамп сказал, что не отказывался от встречи на саммите АТЭС, но не уверен, что она состоится.

«Я не отменял (встречу с господином Си.—"Ъ"), но не знаю, состоится ли она. Но я все равно буду там, поэтому предполагаю, что она может состояться»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по AFP).

7 октября президент США анонсировал встречу с председателем КНР на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 9 октября Министерство коммерции КНР сообщило, что в ноябре введет экспортный контроль на ряд товаров, связанных, в том числе, с редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита. 10 октября Дональд Трамп заявил, что не видит смысла встречаться с Си Цзиньпином.