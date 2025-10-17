Российские силы ПВО за неделю сбили более 1,3 тыс. БПЛА

Российские средства ПВО с 11 по 17 октября уничтожили 1304 беспилотника. Также под удар ВС России попали шесть управляемых авиабомб, 18 снарядов системы HIMARS и шесть безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, в течение недели военнослужащие РФ нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также транспортной и энергетической инфраструктуре, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности. При ударах применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

В ночь на 17 октября был сбит 61 дрон. Больше всего — 32 БПЛА — уничтожены в небе над Крымом.