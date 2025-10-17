Армия России нанесла семь групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военнослужащие нанесли семь групповых ударов и один массированный по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с 11 по 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Военное ведомство заявило, что удары были нанесены в ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России. Военнослужащие РФ использовали в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.

В результате ударов были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска БПЛА.

Кроме того, российская армия за неделю сбила 36 управляемых авиационных бомб, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1,3 тыс. дронов ВСУ. Черноморский флот уничтожил в акватории Черного моря шесть безэкипажных катеров.