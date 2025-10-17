Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число частных инвесторов в Ростовской области увеличилось на 21%

По итогам сентября 2025 года количество частных инвесторов (владельцев брокерских счетов на Московской бирже) в Ростовской области составило 1,2 млн. Это на 21% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу биржевого холдинга.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Растет и интерес к торгам, причем в Ростовской области он увеличивается заметнее всего. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже составило 38,6 млн. Это 14% больше, чем за сентябрь 2024 года (33,8 млн).

Мария Хоперская

