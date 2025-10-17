Жителя Дона приговорили к 14 годам за попытку диверсии на железной дороге

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области к 14 годам лишения свободы приговорен житель Матвеево-Курганского района Роман Девицын, причастный к попытке диверсии на железной дороге по заданию украинских спецслужб. В его отношении расследовалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление», ч. 1 ст. 281 УК России «Диверсия». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что Роман Девицын планировал поджечь релейный шкаф СЦБ (сигнализации, централизации, блокировки), чтобы создать условия для схождения железнодорожного состава с военной техникой и горюче-смазочными материалами, транспортируемыми Министерством обороны РФ для нужд ВС РФ в зоне СВО.

Осуществить свой план осужденный не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Ростовский областной суд признал Девицына виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года — в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн